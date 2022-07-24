عوده: إذا كان توقيف المطران الحاج رسالة إلى الكنيسة مِن أجل إسكات صوتها فإنّها لا تخضع للترهيب والكيديّة ولا تخاف إلّا ربّها ولا تُنفّذ إلّا تعاليمه ولا تسمع إلّا صوت الضمير والواجب

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