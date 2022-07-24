Advertisement

أخبار عاجلة

سلطات روما ومنظمات غير حكومية: وصول أكثر من ألف مهاجر إلى إيطاليا في غضون ساعات (الشرق)

Lebanon 24
24-07-2022 | 07:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة: غرق أكثر من 3000 مهاجر أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا في 2021
lebanon 24
24/07/2022 20:11:16 Lebanon 24 Lebanon 24
صندوق النقد الدولي: أحرزنا تقدما مع السلطات التونسية في المحادثات حول الإصلاحات وبرنامج تمويل (الشرق)
lebanon 24
24/07/2022 20:11:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤشر الدولار الأميركي ينخفض لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع عند 106.91 (الشرق)
lebanon 24
24/07/2022 20:11:16 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطات السودانية تُغلق جسر النيل الأبيض الرابط بين مدينتي الخرطوم وأم درمان قبيل انطلاق تظاهرات (الشرق)
lebanon 24
24/07/2022 20:11:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
11:18 | 2022-07-24
11:18 | 2022-07-24
11:18 | 2022-07-24
09:20 | 2021-12-04
13:05 | 2022-07-24
13:02 | 2022-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website