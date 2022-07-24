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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من القاهرة: لدينا العديد من الاتفاقيات مع مصر (الشرق)

Lebanon 24
24-07-2022 | 07:41
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