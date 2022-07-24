انتهاء الشوط الاول من المباراة التي تجمع المنتخب اللبناني لكرة السلة بنظيره الاسترالي في نهائي بطولة كأس آسيا بتقدم استراليا على رجال الارز بفارق 10 نقاط بنتيجة 38 - 28

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