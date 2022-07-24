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لافروف: ليس لدينا ما نخفيه بشأن عمليتنا بأوكرانيا ومخاوفنا الأمنية المشروعة يؤكدها ضخ الغرب أسلحته إلى جوارنا (الجزيرة)

Lebanon 24
24-07-2022 | 10:26
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