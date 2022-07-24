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لافروف: الاتحاد الأوروبي فشل بشكل كامل في الوفاء بتعهداته (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
24-07-2022 | 10:28
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