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قائد قوات حرس الحدود: القوات التركية عمدت إلى فتح طرق ونفذت عمليات إنزال جوي داخل الأراضي العراقية

Lebanon 24
24-07-2022 | 11:16
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