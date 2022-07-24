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أمر أميري في الكويت بتعيين فريق أول الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء

Lebanon 24
24-07-2022 | 14:13
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