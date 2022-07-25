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الخارجية الإيرانية: قدمنا بعض المقترحات وهناك جهود من دول أوروبية وأخرى بالمنطقة لتحقيق تقدم بالمفاوضات

Lebanon 24
25-07-2022 | 02:31
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