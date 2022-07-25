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رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: لن يتم تشغيل كاميرات وكالة الطاقة الذرية التي تم تركيبها للمراقبة بعد عام 2015 حتى إحياء الاتفاق النووي
Lebanon 24
25-07-2022
|
03:49
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