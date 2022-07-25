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وزارة الخارجية الصينية: بكين ستتخذ إجراءات "قوية" إذا زارت رئيسة مجلس النواب الأميركي تايوان

Lebanon 24
25-07-2022 | 04:20
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