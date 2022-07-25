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ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات الجارفة في عدة محافظات يمنية لأكثر من 20 قتيلًا

Lebanon 24
25-07-2022 | 08:13
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