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الرئيس الأوكراني: حصار البحر الأسود سيؤدي إلى مجاعة في إفريقيا وفي الكثير من الدول الآسيوية

Lebanon 24
25-07-2022 | 09:23
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