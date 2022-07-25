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شركة غازبروم: وقف تشغيل التوربين لأغراض الصيانة سيؤدي لتقليص ضخ الغاز بقيمة 33 مليون متر مكعب يوميا (الجزيرة)

Lebanon 24
25-07-2022 | 10:56
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