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وزير الدفاع السلوفاكي: قد ندرس التبرع لأوكرانيا بأسطولنا من طائرات ميغ الحربية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
25-07-2022
|
11:13
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