Advertisement

أخبار عاجلة

ألمانيا: لا يوجد سبب فني لخفض إمدادات "نورد ستريم" من الغاز الروسي (الشرق)

Lebanon 24
25-07-2022 | 11:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء الكندي: قرار نقل التوربينات لخط الغاز الروسي "نورد ستريم" في ألمانيا "صعب" لكننا سنواصل دعم أوكرانيا (الشرق)
lebanon 24
25/07/2022 21:46:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: لا تسييس في ما يتعلق بإمدادات الغاز عبر خط نورد ستريم وتراجع منسوب الضخ يعود للقيود الأوروبية
lebanon 24
25/07/2022 21:46:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إعادة تشغيل خط "نورد ستريم" بين روسيا وألمانيا.. كيف تأثرت أسعار الغاز؟
lebanon 24
25/07/2022 21:46:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام ألمانية: الشركة المشغلة لخط أنابيب نورد ستريم 1 تعلن عن أول تدفق للغاز الروسي إلى ألمانيا
lebanon 24
25/07/2022 21:46:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:55 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:33 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2022-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:21 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:16 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
14:45 | 2022-07-25
14:43 | 2022-07-25
14:41 | 2022-07-25
14:41 | 2022-07-25
14:40 | 2022-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website