Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الأوكراني يقيل قائد القوات الخاصة من منصبه (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
25-07-2022 | 12:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القوات الروسية والمسلحون الأوكرانيون الموالون لها يدخلون مدينة سيفرسك في مقاطعة دونيتسك (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
25/07/2022 21:47:13 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: القوات الأوكرانية تحتاج للتدرب على أنظمة "هيمارس" الصاروخية قبل تسلمها (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
25/07/2022 21:47:13 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم لوغانسك: القوات الأوكرانية تجد صعوبة في صد الهجمات في مركز سيفيرودونيتسك والقوات الروسية لا تسيطر بشكل كامل على المدينة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
25/07/2022 21:47:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة تصل إلى 90% من وحداتها خلال المعارك في سيفيرودونيتسك وتتراجع باتجاه مدينة ليسيتشانسك (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
25/07/2022 21:47:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:55 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:33 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2022-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:21 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:16 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
14:45 | 2022-07-25
14:43 | 2022-07-25
14:41 | 2022-07-25
14:41 | 2022-07-25
14:40 | 2022-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website