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"سكاي نيوز عربية" نقلاً عن مصادر دبلوماسية: مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة يوم 29 من يوليو لمناقشة الوضع في أوكرانيا

Lebanon 24
25-07-2022 | 12:38
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