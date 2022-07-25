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نصر الله لـ"الميادين": بدايات الردع بدأت عام 1985 عندما اضطر العدو الإسرائيلي مبكراً إلى الانسحاب من كثير من المناطق التي احتلها

Lebanon 24
25-07-2022 | 14:12
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