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نصر الله: أدرك العدو نتيجة حرب تموز أن المواجهة مع المقاومة خطيرة وكبيرة وأن قدرات المقاومة باتت تتجاوز المواجهة عند الحدود

Lebanon 24
25-07-2022 | 14:17
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