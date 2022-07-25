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نصر الله: لا يوجد هدف إسرائيلي في البحر أو في البر لا تطاله صواريخ المقاومة الدقيقة

Lebanon 24
25-07-2022 | 14:32
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