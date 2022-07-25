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نصر الله: اذا حصلت حرب بين حزب الله و"اسرائيل" ليس معلومًا كم ستبقى الحرب بين الجانبين

Lebanon 24
25-07-2022 | 15:10
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نصرالله: لا نريد الحـرب لكن لا نخشاها واذا حصلت نحن رجالها وأبطالها وسنمنع اخراج النفط والغاز المنهوب الاسرائيلي ما لم يُسمح للبنان باستخراج نفطه وغازه
lebanon 24
26/07/2022 00:16:28 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: يجب ان لا ننسى من عام 1982 من وقف الى جانب الشعب اللبناني ومقاومته وساعد على ضرب الاحتلال اي سوريا والجمهورية الاسلامية الايرانية وهم جزء اليوم من الحرب الانتخابية وعلينا ان نتذكر من وقف الى جانب "اسرائيل" وفي مقدمهم اميركا وبعض الدول العربي
lebanon 24
26/07/2022 00:16:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رعد: الأزمة التي نعيشها حصلت من أجل نزع سلاح "حزب الله"
lebanon 24
26/07/2022 00:16:28 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: ما قام به حزب الله هو خط 29 بالمسيرات وارى ان هناك حلا في موضوع الترسيم والان والا فالحرب والحل ليس فقط برسم "الزيح" بل يجب ان يشمل ضمانات للاستخراج من الوسيط الاميركي وفرنسا والامم المتحدة وهناك مكونات اخرى للحل كتبادل المعلومات وغيرها
lebanon 24
26/07/2022 00:16:28 Lebanon 24 Lebanon 24
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