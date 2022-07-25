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نصرالله حول قضية المطران موسى الحاج: الأمن العام يقوم بعمله الطبيعي وهو موجود على كل المعابر الحدودية

Lebanon 24
25-07-2022 | 15:36
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نصرالله حول قضية توقيف المطران موسى الحاج : افتراض البعض أن الأجهزة الأمنية اللبنانية تعمل تحت إمرة حزب الله كذب وافتراء
lebanon 24
26/07/2022 00:17:31 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله حول قضية المطران موسى الحاج: في لبنان هناك قانون وكل ما يرتبط بالعمالة أو احتمال العمالة تتصرف الأجهزة الأمنية على اساسه
lebanon 24
26/07/2022 00:17:31 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: أقول لكل الشعب اللبناني وخصوصاً للمسيحيين إنّه ليس لـ"حزب الله" أي علاقة بقضية المطران موسى الحاج ولن نتدخل فيها
lebanon 24
26/07/2022 00:17:31 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران عوده: ما جرى مع المطران موسى الحاج غير مقبول ويُنذر بوجود نهج جديد في التعامل الأمنيّ والقضائيّ يؤدّي إلى تداعيات خطيرة على مستوى الوطن وهذا أمر خطير ومرفوض ونأمل عدم تكراره
lebanon 24
26/07/2022 00:17:31 Lebanon 24 Lebanon 24
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