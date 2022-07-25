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نصرالله: مقاربة مسألة رئاسة الجمهورية من خلال تحديد مواصفات الرئيس المقبل هي تضييع للوقت ولا فائدة في الحديث عنها

Lebanon 24
25-07-2022 | 15:46
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