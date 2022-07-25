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نصرالله: رئيس الجمهورية في لبنان ليس حاكما وله بعد الطائف صلاحيات محدودة ومحددة والسلطة التنفيذية بيد مجلس الوزراء مجتمعًا

Lebanon 24
25-07-2022 | 15:52
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