نصرالله: في معركة "سيف القدس" كل ما كان يتوفر لدينا من معلومات كنا نقدمه إلى الفلسطينيين من خلال غرفة العمليات المشتركة والتواصل بين قوى محور المقاومة قائم وحرس الثورة كان مشاركاً في الغرفة خلال المعركة

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