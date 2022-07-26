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رئاسة الاتحاد الأوروبي: خفض إمدادات الغاز "دليل جديد" على وجوب عدم الاعتماد على موسكو

Lebanon 24
26-07-2022 | 03:00
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