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وزير الخارجية الأوكراني: حرب الغاز التي يشنها بوتين على أوروبا هي استمرار مباشر لحربه على أوكرانيا

Lebanon 24
26-07-2022 | 03:10
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