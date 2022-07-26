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تعطل شاحنة على الطريق الممتد من سوق الاحد باتجاه جسر الفيات ودراج من مفرزة سير بيروت الثالثة في المحلة لتسهيل السير (التحكم المروري)

Lebanon 24
26-07-2022 | 03:33
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