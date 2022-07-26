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بو صعب للـLBCI: هوكستين سيحمل الرسالة التي حملتها السفيرة الاميركية الينا ولبنان متمسّك بحقل قانا وبكافة بلوكاته وهناك جوّ إيجابي في مفاوضات الترسيم ولبنان يفاوض من موقع قويّ

Lebanon 24
26-07-2022 | 03:49
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درويش لـ"صوت كل لبنان": الاستحقاقات القادمة توحي بأمور ايجابية من الممكن ان تتبلور في المرحلة المقبلة ويمكن التعويل عليها ولبنان ليس متروكا بشكل كامل وهناك نوع ما من الاستقرار الامني رغم الازمة الحادة التي تعصف بالبلاد
lebanon 24
26/07/2022 17:11:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس نبيه بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة رئيس مجموعة العمل الاميركية للبنان إد غبريال والوفد المرافق بحضور السفيرة الاميركية دوروثي شيا .
lebanon 24
26/07/2022 17:11:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بري يلتقي رئيس مجموعة العمل الاميركية للبنان إد غبريال والوفد المرافق بحضور السفيرة الأميركية في عين التينة
lebanon 24
26/07/2022 17:11:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بري يلتقي السفيرة الاميركية دوروثي شيا في عين التينة
lebanon 24
26/07/2022 17:11:48 Lebanon 24 Lebanon 24
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