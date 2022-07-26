بو صعب للـLBCI: هوكستين سيحمل الرسالة التي حملتها السفيرة الاميركية الينا ولبنان متمسّك بحقل قانا وبكافة بلوكاته وهناك جوّ إيجابي في مفاوضات الترسيم ولبنان يفاوض من موقع قويّ

Lebanon 24