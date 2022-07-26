حركة المرور كثيفة من الضبيه باتجاه جل الديب - الزلقا بسبب حادث مروري بين شاحنة وسيارة. والاضرار مادية وتم رفع الحادث من قبل دراج مفرزة سير الجديدة (التحكم المروري)

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