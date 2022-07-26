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التحكم المروري: تصادم بين شاحنة وسيارة على الطريق الممتد من سن الفيل باتجاه تقاطع الشفروليه سبب بازدحام مروري والاضرار مادية

Lebanon 24
26-07-2022 | 04:20
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