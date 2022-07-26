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بيان الاتحاد الأوروبي: خفض الاستهلاك هدفه توفير الاحتياجات اللازمة للشتاء استعدادا لقطع محتمل للغاز من روسيا

Lebanon 24
26-07-2022 | 06:25
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