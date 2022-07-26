Advertisement

أخبار عاجلة

تفجير يتسبب بسقوط 4 أبراج كهرباء في محافظة صلاح الدين العراقية (العربية)

Lebanon 24
26-07-2022 | 06:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قتلى من الشرطة العراقية بهجوم داعشي في صلاح الدين
lebanon 24
26/07/2022 17:07:06 Lebanon 24 Lebanon 24
استهداف قاعدة السكان التابعة للجيش التركي في مدينة بعشيقة بمحافظة نينوى العراقية بعدة صواريخ
lebanon 24
26/07/2022 17:07:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بإيعاز من عبد المسيح... جمعية "كلنا أهل" تتكفل بإصلاح أعطال الكهرباء في هذه القرى
lebanon 24
26/07/2022 17:07:06 Lebanon 24 Lebanon 24
سوناطراك الجزائرية: عطل أنبوب "ميدغاز" وقع من جانب إسبانيا ومدريد تعمل على إصلاحه (العربية)
lebanon 24
26/07/2022 17:07:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
06:00 | 2022-07-26
06:00 | 2022-07-26
09:20 | 2021-12-04
08:11 | 2022-07-26
07:00 | 2022-07-26
07:00 | 2022-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website