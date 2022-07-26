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إقرار إتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لتأمين إمدادات القمح

Lebanon 24
26-07-2022 | 06:35
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بدء جلسة لجنة المال برئاسة كنعان وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعلى جدول أعمالها رفع السرية المصرفية وقرض البنك الدولي للقمح بقيمة 150 مليون دولار والاعتماد الاضافي بقيمة 10 آلاف مليار للرواتب ومتطلبات أخرى لاستمرارية المرافق العامة
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