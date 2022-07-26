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وكالة الأنباء الألمانية: برلين سلمت كييف قاذفات صواريخ من طراز "مارس 2" و3 مدافع "هاوتزر"

Lebanon 24
26-07-2022 | 09:27
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