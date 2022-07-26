Advertisement

أخبار عاجلة

روسيا تفرض غرامة بـ34 مليون دولار على غوغل لخرقها قواعد المنافسة

Lebanon 24
26-07-2022 | 09:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
محكمة روسية تفرض غرامات على شركة "غوغل" بأكثر من 350 مليون دولار (العربية)
lebanon 24
26/07/2022 20:33:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تغريم التنس البريطاني مليون دولار بسبب حظره اللاعبات الروسيات
lebanon 24
26/07/2022 20:33:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "تاس": روسيا تغرم غوغل 15 مليون روبل
lebanon 24
26/07/2022 20:33:39 Lebanon 24 Lebanon 24
إقرار إتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لتأمين إمدادات القمح
lebanon 24
26/07/2022 20:33:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
13:04 | 2022-07-26
09:20 | 2021-12-04
13:08 | 2022-07-26
13:30 | 2022-07-26
13:24 | 2022-07-26
13:23 | 2022-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website