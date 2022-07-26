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جنبلاط: لا أحد يستطيع منع الحرب فإذا وقعت علينا تقبلها وما نستطيع فعله هو لفت نظر نصرالله إلى التداعيات السلبية للحرب علينا

Lebanon 24
26-07-2022 | 13:51
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نصرالله: يجب ان لا ننسى من عام 1982 من وقف الى جانب الشعب اللبناني ومقاومته وساعد على ضرب الاحتلال اي سوريا والجمهورية الاسلامية الايرانية وهم جزء اليوم من الحرب الانتخابية وعلينا ان نتذكر من وقف الى جانب "اسرائيل" وفي مقدمهم اميركا وبعض الدول العربي
lebanon 24
27/07/2022 06:22:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وليد جنبلاط للـ"أل بي سي": لبنان يستطيع أن "يحفظ رأسه" ونريد الإصلاح وفق شروط صندوق النقد الدولي وليحاول حزب الله أن يجنبنا الحرب
lebanon 24
27/07/2022 06:22:38 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: أقول للعدو والصديق إننا لا نمارس حرباً نفسية فنحن جديون وهذا الطريق هو الطريق الوحيد لإنقاذ الدولة فإذا أكملنا على هذا الشكل فنحن ذاهبون إلى ما هو أسوأ من الحرب
lebanon 24
27/07/2022 06:22:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن لـAP: كان يجب أن نتصدى للهجوم الروسي رغم التداعيات علينا
lebanon 24
27/07/2022 06:22:38 Lebanon 24 Lebanon 24
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