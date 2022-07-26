جنبلاط: الصواريخ موجودة، لكن هل سيأكل اللبنانيون صواريخ؟ يجب تحسين القدرة الشرائية ووقف الانهيار الاقتصادي ونزف المصرف المركزي ووقف دعم الأمور غير الضرورية وتحديده بالضروريات

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