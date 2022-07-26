جنبلاط: استقدم حزب الله الفيول الإيراني و"حرقوا موتورات السيارات" وكنا نستقدم النفط من العراق فلنستمر لكن هذا ليس علاجاً لملف الكهرباء بل المطلوب إصلاح جذري

Lebanon 24