Advertisement

أخبار عاجلة

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تعلن بعد قليل النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور

Lebanon 24
26-07-2022 | 17:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس التونسي قيس سعيد يصدر أمرا رئاسيا بالتشكيل الجديد لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برئاسة فاروق بوعسكر
lebanon 24
27/07/2022 06:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التونسي قيس سعيد يعين أعضاء جددا في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
lebanon 24
27/07/2022 06:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الهيئة العليا للانتخابات بتونس: نؤكد توفر الضمانات القانونية لتتلاءم المسارات الانتخابية مع المعايير الدولية
lebanon 24
27/07/2022 06:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء التصويت للاستفتاء على الدستور في تونس
lebanon 24
27/07/2022 06:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
22:09 | 2022-07-26
09:20 | 2021-12-04
22:18 | 2022-07-26
22:20 | 2022-07-26
23:08 | 2022-07-26
23:00 | 2022-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website