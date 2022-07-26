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وسائل إعلام إسرائيلية: على خلفية تهديدات نصر الله الجيش الإسرائيلي عزز أكثر قواته حول منصة "كاريش"

Lebanon 24
26-07-2022 | 17:43
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