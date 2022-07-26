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استهداف قاعدة عسكرية تركية في منطقة باروخي داخل الشريط الحدودي العراقي التركي بطائرة مسيرة وصواريخ غراد

Lebanon 24
26-07-2022 | 17:44
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