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ألمانيا تعتزم تخفيض إنتاج "الأمونيا" بسبب ارتفاع أسعار الغاز جراء الحرب في أوكرانيا

Lebanon 24
27-07-2022 | 00:08
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