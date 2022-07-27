Advertisement

أخبار عاجلة

عقيص: نُعلن عن توقيع نواب "الجمهورية القوية" على عريضة للمطالبة مجدّداً بتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية بانفجار 4 آب تساعد التحقيق المحلي وهي منسّقة مع أهالي الضحايا

Lebanon 24
27-07-2022 | 05:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش السوداني يطالب بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الاشتباكات القبلية في النيل الأزرق
lebanon 24
27/07/2022 15:52:46 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب الليبي يطالب النائب العام وهيئة الرقابة الإدارية ولجنة الطاقة بالبرلمان بالتحقيق في أسباب انقطاع الكهرباء على المواطنين لساعات طويلة
lebanon 24
27/07/2022 15:52:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بو صعب بعد لقائه لجنة أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت: تواصلتُ مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى وتم النقاش بشأن هذا الملف والمهم اليوم توقيع المرسوم لعودة القضاء إلى العمل
lebanon 24
27/07/2022 15:52:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي يستقبل كتلة "الجمهورية القوية" في مجلس النواب
lebanon 24
27/07/2022 15:52:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
07:13 | 2022-07-27
06:27 | 2022-07-27
09:20 | 2021-12-04
07:00 | 2022-07-27
07:00 | 2022-07-27
04:30 | 2022-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website