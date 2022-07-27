عقيص: نُعلن عن توقيع نواب "الجمهورية القوية" على عريضة للمطالبة مجدّداً بتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية بانفجار 4 آب تساعد التحقيق المحلي وهي منسّقة مع أهالي الضحايا

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