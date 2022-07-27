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لافروف: كييف منعت استخدام اللغة الروسية وشجعت النازية الجديدة وأقرت تشريعات معادية لروسيا

Lebanon 24
27-07-2022 | 05:40
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