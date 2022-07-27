Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الطاقة الفرنسية: باريس ستزود برلين من الغاز في الشتاء لمساعدتها على تجاوز أزمة الطاقة

Lebanon 24
27-07-2022 | 08:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الطاقة الهولندي يحذر من أزمة في الشتاء بعد القرار الروسي بقطع إمدادات الغاز (العربية)
lebanon 24
27/07/2022 18:24:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي: مخزونات الغاز الخاصة بإسرائيل في منصة كاريش يمكن أن تساهم في حل أزمة الطاقة في العالم (الجزيرة)
lebanon 24
27/07/2022 18:24:31 Lebanon 24 Lebanon 24
شركات الطاقة الفرنسية تدعو للحد فورا من استهلاك الطاقة للتصدي لأزمة الطاقة التي تلوح في الأفق
lebanon 24
27/07/2022 18:24:31 Lebanon 24 Lebanon 24
لجميع المواطنين.. هذا ما كشفته وزارة الطاقة عن أزمة البنزين
lebanon 24
27/07/2022 18:24:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
08:00 | 2022-07-27
08:00 | 2022-07-27
08:00 | 2022-07-27
07:00 | 2022-07-27
07:00 | 2022-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website