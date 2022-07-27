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محتجون من اتباع التيار الصدري يتظاهرون في ساحة التحرير ببغداد رفضا لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الحكومة العراقية (سكاي نيوز)

Lebanon 24
27-07-2022 | 10:00
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