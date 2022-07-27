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شركة "غازبروم" الروسية: شركة سيمينز الألمانية لا تقوم بالإصلاحات المطلوبة لخط "نورد ستريم-1"

Lebanon 24
27-07-2022 | 10:13
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