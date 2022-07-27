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أكسيوس عن مصادر مطلعة: منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك يستبعد إحياء الاتفاق النووي مع إيران قريبا (الجزيرة)

Lebanon 24
27-07-2022 | 12:16
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